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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мэттьюс дважды забил «Рейнджерс» и лидирует в гонке снайперов с 25 шайбами в 28 играх. У Босера 23 гола, у Кучерова – 22

Мэттьюс дважды забил «Рейнджерс» и лидирует в гонке снайперов с 25 шайбами в 28 играх. У Босера 23 гола, у Кучерова – 22

Форвард «Торонто» сделал дубль в матче регулярного чемпионата с «Рейнджерс» (2:5).  В активе 26-летнего американца стало 25 шайб в 28 играх.

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