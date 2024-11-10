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Партия «Единая Россия» инициирует значительное увеличение финансирования социальных программ

Партия «Единая Россия» инициирует значительное увеличение финансирования социальных программ

Партия «Единая Россия» активно инициирует расширение финансирования важнейших социальных программ, включая программу «Комплексное развитие сельских территорий», с предложением увеличить бюджетные ассигнования на сумму 7,1 миллиарда рублей.

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