Партия «Единая Россия» инициирует значительное увеличение финансирования социальных программ

Партия «Единая Россия» активно инициирует расширение финансирования важнейших социальных программ, включая программу «Комплексное развитие сельских территорий», с предложением увеличить бюджетные ассигнования на сумму 7,1 миллиарда рублей.
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