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Есть пострадавший: раскрыты подробности воздушной атаки на Ростовскую область

Есть пострадавший: раскрыты подробности воздушной атаки на Ростовскую область

Мужчина пострадал в результате воздушной атаки на Ростовскую область в ночь на 10 октября. Как заявил губернатор региона Юрий Слюсарь, раненого доставили в больницу.

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