Различия в преподавании дисциплины "Первая медицинская помощь" для разных категорий учащихся

Обучение оказанию первой помощи проводится в столице для различных категорий студентов. Обучение включает теоретические и практические занятия, на которых студенты изучают нормативные документы и приобретают базовые навыки оказания первой помощи.
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