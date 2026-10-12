Украина выплатила по долгам почти $6 млрд с января

Украина с начала года выплатила по кредитным обязательствам почти $6 млрд, причём госдолг страны продолжает расти.
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