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Герои «Крокуса»: подросток и охранник спасли сотни людей во время теракта

Герои «Крокуса»: подросток и охранник спасли сотни людей во время теракта

Они выводили напуганную толпу через служебные выходы.Во время теракта, который последние несколько суток тревожит всех в России и за ее пределами, в «Крокус Сити Холле» оказались не только пятеро вооруженных людей без чести и совести, но и те, кто пытался спасти не только себя, но и сотни других людей из здания.

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