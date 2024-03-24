Герои «Крокуса»: подросток и охранник спасли сотни людей во время теракта

Они выводили напуганную толпу через служебные выходы.Во время теракта, который последние несколько суток тревожит всех в России и за ее пределами, в «Крокус Сити Холле» оказались не только пятеро вооруженных людей без чести и совести, но и те, кто пытался спасти не только себя, но и сотни других людей из здания.