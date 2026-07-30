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Пятый канал

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Меган Маркл появилась на премьере в Лос-Анджелесе без помолвочного кольца

Меган Маркл появилась на премьере в Лос-Анджелесе без помолвочного кольца

Меган Маркл появилась на премьере в Лос-Анджелесе без помолвочного кольца. Об этом сообщил журнал HELLO! Герцогиня Сассекская Меган Маркл посетила премьеру документального фильма «Королевы печенья» в Лос-Анджелесе.

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