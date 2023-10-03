Западное общество готовят к мысли о прекращении помощи Украине — политик

Мысль о том, что Запад перестает оказывать помощь Киеву активно пытаются распространить среди граждан западных стран местные СМИ, заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров 3 октября в своем Telegram-канале.
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