Собирают по кускам. Взрыв уничтожил нацистов «Азова» и «лютых» боевиков

Собирают по кускам. Вчера 81K прочитали Четвертый день российская армия продолжает наносить ракетные удары по украинским «центрам принятия решений», складам с боеприпасами, военным аэродромам, базам нацистов и наемников.
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