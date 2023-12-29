Первый железнодорожный «Финист» вышел на линию

О начале курсирования на инфраструктуре РЖД первого полностью импортозамещенного варианта популярной «Ласточки» информирует «РИА Новости» со ссылкой на соответствующий релиз от железнодорожного оператора.
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