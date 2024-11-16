Мировое обозрение
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Мировое обозрение

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В Германии хотят провести голосование в Бундестаге по поводу выделения ракет Украине

В Германии хотят провести голосование в Бундестаге по поводу выделения ракет Украине

Глава фракции Свободная демократическая партия Германии Кристиан Дюрр сообщил изданию Neue Osnabrücker Zeitung, что вышедшая из правящей коалиции СвДП намерена еще до досрочных парламентских выборов вынести на голосование Бундестага вопрос о поставках Киеву крылатых ракет Taurus.

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