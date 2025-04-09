Для Assassin's Creed Shadows вышел мод, убирающий в кат-сценах чёрные полосы и ограничен...

Для Assassin's Creed Shadows вышел мод, убирающий в кат-сценах чёрные полосы и ограничение в 31 к/сНедавно моддер Lyall выпустил важный мод для Assassin’s Creed Shadows, который помимо прочего убирает ограничение 31 к/с в кат-сценах, а также чёрные полосы.