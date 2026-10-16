Ограничения затронули как минимум 10 регионов, при этом общая заболеваемость респираторными инфекциями в стране снижается вторую неделю подряд.
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