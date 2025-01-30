В ГАИ разъяснили, кто должен уступить дорогу при движении во дворе жилого дома

При движении автомобилей во дворах жилых домов часто возникают спорные ситуации. Многие водители либо не знают, либо намеренно обходят стороной установленные нормы, что особенно опасно на узких участках, где каждый манёвр может превратиться в источник конфликтов или даже аварий.