Военное обозрение

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Минтранс сообщил о повреждённом дорожном полотне Крымского моста, не подтвердив информацию о повреждении опор

Минтранс сообщил о повреждённом дорожном полотне Крымского моста, не подтвердив информацию о повреждении опор

После происшествия в районе 145-й опоры Крымского моста на месте ведут работы специалисты. Напомним, что ранее главы Краснодарского края и Республики Крым в своих ТГ-каналах сообщили о ЧП, не приводя каких-либо конкретных подробностей.

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