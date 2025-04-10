Фонтаны Новосибирска запустят раньше срока из-за теплой погоды

По информации управления дорожного комплекса мэрии, в Новосибирске 18 апреля заработают 4 фонтана. Они расположены на площади перед ГПНТБ, у театра «Глобус», в Первомайском сквере и в парке «Березовая роща».
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