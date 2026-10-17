Замдиректора по оперативной работе, медицине катастроф и защите населения Луганского республиканского центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Виктория Калугина сообщила, что четыре пассажира атакованного ВСУ микроавтобуса в республике находятся в больнице.