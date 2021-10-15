В столовой томской сельской школы только после вмешательства прокуратуры провели горячую воду

АртемПолитикаВ столовой томской сельской школы только после вмешательства прокуратуры провели горячую водуПрокуратура Тегульдетского района проверила, как исполняется законодательство в Белоярской сельской школе.Вернуться к статье4НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьА КудасовВ Томске сельские школы есть?BBBriz Bazelik... !??Cергей ШапоревЯ вот только одного не понимаю: почему чиновники и руководители разного уровня, в данном случае директор школы, просто ничего не предпринимают для улучшения ситуации на вверенном им поприще без хорошего пинка? Интересно, а туалет то тёплый в этой школе есть? А где все это время были орлы и орлицы из министерства образования Томской области, которые ежегодно должны проверять готовность школы к учебному году? А где Роспотребнадзора? Противно все это….sk620014 кучинаВидимо хороший пинок необходимо дать ВСЕМ чиновникам по цепочкеКомментировать
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