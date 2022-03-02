Аллегри о победе над «Фиорентиной»: «Нужно поздравить их с хорошей игрой. «Ювентус» показал зрелость, команда хорошо держалась»

Массимилиано Аллегри высказался о победе над «Фиорентиной» (1:0) в Кубке Италии. О матче «Нужно поздравить «Фиорентину» с хорошей игрой.

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