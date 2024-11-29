«Газпром» утвердил программу вовлечения остаточных извлекаемых запасов Надым-Пур-Тазовского региона на 2025-2029 годы

Правление «Газпрома» утвердило технологическую программу вовлечения остаточных извлекаемых запасов Надым-Пур-Тазовского региона на 2025-2029 годы, которая призвана систематизировать перспективные решения по освоению залежей, сообщает пресс-служба компании.
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