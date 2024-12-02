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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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КДК рассмотрит эпизод с разбитой Станковичем скамейкой на матче с «Ростовом»

В среду «Спартак» на выезде проиграл «Ростову» (1:2) в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка Фонбет России.

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