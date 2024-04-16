МАГАТЭ: Нападение на Запорожскую АЭС ставит мир под угрозу ядерной аварии

Россия и Украина обвинили друг друга в Совете безопасности ООН за нападения на крупнейшую в Европе атомную электростанцию, которые, по словам главы Международного агентства по атомной энергии, поставили мир «опасно близко к ядерной аварии».
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