В России открыли первый Центр когнитивного и психоэмоционального здоровья

МОСКВА, 17 февраля, ФедералПресс. Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова и руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова открыли новый Центр когнитивного и психоэмоционального здоровья, который станет эталонной моделью для дальнейшего распространения по всей стране.
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