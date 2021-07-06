Анекдоты и путешествия

Заключенных, отказавшихся от вакцины выгонят из тюрьмы. Вы не задумывались что компьютер спрашивает не робот ли вы потому что он ищет друга?Хорошо, что наше поколение уже не придумывает всратых присказок, а то наши дети росли бы под «краш объелся каш», «краш 100 рублей и наш», «чил чил поел да подрочил», «что немцу шиза то русским жиза», «чем краш сасен тем кринжуха ужасен», «что немцу хейт то русским кликбейт»Папа джонс убрал из ассортимента пиццу 10 сыров больше он мне не отецАбсолютно никто:Человек который всю жизнь работает с 9 до 18: при помощи этой вакцины из нас хотят сделать рабовВ детстве у меня был плюшевый медведь, который, если на него нажать, говорил: «Я тебя люблю».