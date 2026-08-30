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Царьград

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Мигрант организовал незаконный молельный дом на челябинском рынке

Мигрант организовал незаконный молельный дом на челябинском рынке

Иноземца признали экстремистом и лишили гражданства России. Удар по нелегальным схемам: ФСБ и МВД лишили гражданства восьмерых экстремистов и нарушителей.

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