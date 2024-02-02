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Путин вручил первый орден «За доблестный труд» тульскому НПО «Сплав»

Путин вручил первый орден «За доблестный труд» тульскому НПО «Сплав»

Коллектив научно-производственного объединения (НПО) «Сплав» имени Ганичева (предприятие в составе «Ростех» производит РСЗО «Град», «Смерч», «Ураган», «Дамба», «Огонь» и «Удав», с 2022 года находится под санкциями ЕС и Канады.

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