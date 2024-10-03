Эксперты не уверены в том, что ВС РФ применили в Волчанске ОДАБ-9000

Издание «Военное обозрение» со ссылкой на экспертов высказало сомнение в применении российскими войсками объёмно-детонирующей авиационной бомбы повышенной мощности ОДАБ-9000 в Волчанске Харьковской области .
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