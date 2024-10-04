Домашняя бастурма по армянскому рецепту. Один раз сделайте и забудете про магазинные колбасы

Бастурма без преувеличения одна из лучших мясных закусок, которые только можно представить. В магазинах она стоит неоправданно дорого, но сделать настоящую бастурму несложно и дома, потребуется лишь подождать, пока мясо завялится.
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