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Пятый канал

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НАТО готовится к военному столкновению с Россией

НАТО готовится к военному столкновению с Россией

Действия и заявления стран НАТО указывают на подготовку альянса к военному конфликту с Россией. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко на полях Восточного экономического форума (ВЭФ-2026) во Владивостоке.

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