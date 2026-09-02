НАТО готовится к военному столкновению с Россией

Действия и заявления стран НАТО указывают на подготовку альянса к военному конфликту с Россией. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко на полях Восточного экономического форума (ВЭФ-2026) во Владивостоке.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Подозреваемый в у...
- ЛС «Пиар на крови»: ...
- ВИ Мерц и министр эк...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым