ИА Новороссия Коллаж NovorosInform ВКС нанесли удар по базе отдыха под Полтавой. Ракета прилетела вовремя: примчались очень много скорых.
Шарий: "Всех штурмов, кто ехал ставить флаг, уничтожили на подходе". База отдыха под Полтавой стала руинами. СВОдка с фронта
Комментарии
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В С
По ходу , Орловку уже не первый раз освободили ?
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11 час.
Александр Шипилов
Трамп сказал что Украина станет Россией и всё, что зря столько солдат, офицеров, мирного населения погибло с Российской стороны. Грош цена будет нашему руководству если ушами прохлопают. Была Киевская Русь должна вернутся в Российскую гавань. Отстоять надо завоеванное нашими предками, они не простят нашему поколению. Только безоговорочная капитуляция, и как таково Украины как государства не было и её не должно быть! Как Путин говорил если Ленин и его соратники создали современную Украину путем отторжения территорий от РФ без всяких референдумов, Вы (украинцы) отрицаете Ленина, уничтожаете все памятники, обелиски, названия улиц, значит Вы отрицаете всё что он сделал. Хорошо так и будет( Украины не будет). Ещё -"Этот процесс начался практически сразу после революции 1917 года, причем Ленин и его соратники делали это весьма грубым по отношению к самой России способом - за счет отделения, отторжения от нее части ее собственных исторических территорий" Осуждая советское прошлое и героизируя нацистов, Украина лишается полученных по итогам войны преимуществ. Так что не было Украины и не должна быть. Путин не бросает слова на ветер, если он сказал значит так и будет. ВСЁ!!!!!!!
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11 час.
Александр Конкин
Вышвыривать за Днепр надо по-любому! А по-хорошему до Львовской области надо гнать бандерье..!
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8 час.
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