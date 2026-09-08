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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Нью-Йорк» может обменять Майлза Макбрайда по ходу сезона, если заранее не согласует продление (Эдвардс)

Эксперт The Athletic Джеймс Эдвардс ожидает, что защитник Майлз Макбрайд не останется в «Никс» после февральского дедлайна с учетом истекающего контракта и глубины состава в задней линии.

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