Myśl Polska: провокации Украины в Варшаве 9 мая вышли за рамки человечности

В Польше активисты устроили провокацию возле монумента советским воинам.На протяжении двух часов украинские активисты и их польские сторонники откровенно издевались над теми, кто пришел 9 мая почтить память погибших.
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