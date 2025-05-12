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Царьград

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Myśl Polska: провокации Украины в Варшаве 9 мая вышли за рамки человечности

Myśl Polska: провокации Украины в Варшаве 9 мая вышли за рамки человечности

В Польше активисты устроили провокацию возле монумента советским воинам.На протяжении двух часов украинские активисты и их польские сторонники откровенно издевались над теми, кто пришел 9 мая почтить память погибших.

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Комментарии
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АТ
Александр Ткаченко
Опять хохлам очко порвало!
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12 час.
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