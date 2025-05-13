Россия не подпустила Китай к трём русским сокровищам: Такого жёсткого ответа Си Цзиньпин не ждал

Андрей Павлов

Только не Китаю. Уж очень близко от них наши ресурсы, которых им не хватает. Плюс Байкал, где 20% питьевой воды планеты, а у них с ней не очень. Как сказал кто-то, надо учитывать не намерения, а возможности. А возможности у них есть. Дружба дружбой, это замечательно, но табачок должен быть врозь.