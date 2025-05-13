Россия не подпустила Китай к трём русским сокровищам: Такого жёсткого ответа Си Цзиньпин не ждал

Baijiahao: Кремль отказал Китаю в передаче уникального русского оружияВ издании Baijiahao посетовали на то, что, несмотря на углубление русско-китайских отношений, Москва не торопится продавать Пекину три своих военных "новинки".
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