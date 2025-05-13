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Россия не подпустила Китай к трём русским сокровищам: Такого жёсткого ответа Си Цзиньпин не ждал

Россия не подпустила Китай к трём русским сокровищам: Такого жёсткого ответа Си Цзиньпин не ждал

Baijiahao: Кремль отказал Китаю в передаче уникального русского оружияВ издании Baijiahao посетовали на то, что, несмотря на углубление русско-китайских отношений, Москва не торопится продавать Пекину три своих военных "новинки".

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Комментарии
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АК
Арик Кука
Оружие продаётся. ВПК работает. Отказ в продаже товара, это вопрос цены.
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10 час.
Андрей Павлов
Только не Китаю. Уж очень близко от них наши ресурсы, которых им не хватает. Плюс Байкал, где 20% питьевой воды планеты, а у них с ней не очень. Как сказал кто-то, надо учитывать не намерения, а возможности. А возможности у них есть. Дружба дружбой, это замечательно, но табачок должен быть врозь.
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3 час.
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