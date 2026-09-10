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Любовь на фоне катастрофы

Любовь на фоне катастрофы

Любовь на фоне катастрофы Любовный роман читать онлайн Город проснулся в обычный сентябрьский день. Солнце лениво поднималось над крышами, трамваи звенели, люди спешили на работу, кто-то пил кофе у окна, кто-то ругался в пробке.

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