Aльянс аграрных стран

В Евросоюзе складывается альянс аграрных стран, который стремится не допустить убийства европейского сельского хозяйства украинским импортом, для этого приходится бороться с лоббистами, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
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