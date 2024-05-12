Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 796 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вячеслав Дегтярев
    ерунду в своей политаналитике - копай глубже - наш президент отлично держит паузу - запад себя сам потихонечку сжирае...Сатановский: "Тол...
  • Олег Самойлов
    сссакен! ты пишЫ лучше вавальге долбоябушнягаффффай, явойнай ссучнасте-ссыкливасте-ссосучнасте! ОнЕ тебя поймут, а мн...Блудные олигархи ...
  • Василий
    Еду как-то в маршрутке, и по ТВ в салоне показывают статистику, в городе мигрантов имеющих патент более 10%, + старик...«Диверсионная нац...

Бессмертный Полк наших павших за Родину Дедов и Отцов... длиной в 19 суток... За Русский Народ! За Нашу Победу!!!

Бессмертный Полк наших павших за Родину Дедов и Отцов... длиной в 19 суток... За Русский Народ! За Нашу Победу!!!

Бессмертный  Полк.         В июне 1945 года в параде победы приняло участие 10 000 человек. 120 шагов в минуту.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх