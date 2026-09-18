Игры со спичками — волшебные работы Станислава Аристова

Говорят, что дьявол кроется в деталях и увидеть его способны лишь единицы. Российский фотохудожник Станислав Аристов (больше известный под ником Pol Tergejst) — один из тех, кому это удалось.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- ВП Он вам не Иван IV...
- 6 фактов из жизни...
- Смертельно красив...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым