Page Six: Бен Аффлек разочарован медовым месяцем с Дженнифер Лопес из-за чрезмерного внимания папарацци

Инсайдеры рассказали изданию Page Six, что Бен Аффлек остался недоволен медовым месяцем с Дженнифер Лопес в Париже, куда они отправились после свадьбы: пара страдала от навязчивого внимания папарацци.
Популярные статьи
- Мария Машкова об отце: "Мне ужасно больно, что он одержим идеей империи и возвращения в СССР"
- Латвийской гимнастке Елизавете Полстяной запретили выступать на чемпионате мира. Спортсменка не захотела отказываться от российского паспорта
- Ника Белоцерковская обратилась к Кристине Потупчик: "Задача вам поставлена нехитрая — репутацию уничтожить"
Свежие комментарии