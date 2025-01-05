Нужно ли прощать родителей, если они в детстве били и унижали?

Марина Трянина

не нужно ни прощать, ни не прощать тк те, кто начинают рассуждать на эту тему, напрочь забывают причину наказания, культивируют в себе образ жертвы и во взрослой жизни во всех своих бедах винят всех окружающих.... Кроме того, на Руси всегда существовало наказание детей... и росли дети послушные, уважительные, старательные, заботливые, понимающие что такое хорошо и что плохо, что можно и что нельзя. Кстати, большая часть тех кого в детстве наказывали, считают, что их наказывали за дело... Это с подачи психологов начинаются сопли на тему.. ах ах ах... детские комплексы из за наказаний. Результат этих ахов мы теперь пожинаем сполна - растет поколение невоспитанных неучей и неумех, потребителей с большими и необоснованными амбициями, с запросами на права, но без обязанностей...