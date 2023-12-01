Женщина нашла свое обручальное кольцо, потерянное 50 лет назад

50-летний полицейский Том Готтманн, чьим хобби является поиск "сокровищ" с помощью металлоискателя, нашел обручальное кольцо в поле в Хоэнлиндене, в немецкой земле Бавария, и его детективные навыки позволили ему установить личность владелицы, которая потеряла свое золотое кольцо пять десятилетий назад, сообщает Merkur.