Женщина нашла свое обручальное кольцо, потерянное 50 лет назад

50-летний полицейский Том Готтманн, чьим хобби является поиск "сокровищ" с помощью металлоискателя, нашел обручальное кольцо в поле в Хоэнлиндене, в немецкой земле Бавария, и его детективные навыки позволили ему установить личность владелицы, которая потеряла свое золотое кольцо пять десятилетий назад, сообщает Merkur.
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