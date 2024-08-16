Байден провел встречу с Кара-Мурзой и его семьей в Белом доме

Президент США Джо Байден встретился с политиком Владимиром Кара-Мурзой, который отбывал в России 25-летний срок по делу о госизмене и был освобожден 1 августа в рамках обмена заключенными между Москвой и шестью странами.
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