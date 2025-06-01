Семьям погибших в Брянской области выплатят по 2,2 млн рублей

РЖД выплатят по 2,2 млн рублей родственникам погибших в результате схода с рельсов поезда Климов — Москва из-за крушения на него подорванного автомобильного моста, заявила пресс-служба ОАО «Российские железные дороги» 1 июня в своем Telegram-канале.