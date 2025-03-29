Космическая загадка: возможно ли, что наша Вселенная находится внутри черной дыры? Ирина ВальковаСовременная наука полна удивительных открытий, которые заставляют нас переосмысливать фундаментальные представления о природе мироздания.
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