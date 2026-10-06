🚍 В Крым по решению Президента России поступило более 30 новых автобусов Министр транспорта Республики Крым Арсений Козловский сообщил о поступлении новой партии общественного транспорта.
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