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Iveco инвестирует 600 млн евро в производство автобусов

Iveco инвестирует 600 млн евро в производство автобусов

Подразделение автобусного бизнеса стремится достичь чистой выручки от 3 до 3,5 млрд евро к 2028 году и намерено увеличить масштабы бизнеса и оптимизировать операции, чтобы почти удвоить свою прибыльность по сравнению с 2022 году, достигнув 7-8% к 2028-му.

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