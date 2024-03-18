Iveco инвестирует 600 млн евро в производство автобусов

Подразделение автобусного бизнеса стремится достичь чистой выручки от 3 до 3,5 млрд евро к 2028 году и намерено увеличить масштабы бизнеса и оптимизировать операции, чтобы почти удвоить свою прибыльность по сравнению с 2022 году, достигнув 7-8% к 2028-му.