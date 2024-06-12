Путин провел совещание с министром обороны и начальником Генштаба

Президент России Владимир Путин вечером 11 июня провел совещание с министром обороны РФ Андреем Белоусовым, начальником Генерального штаба ВС РФ — первым замминистра обороны Валерием Герасимовым и командующими военными округами.
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