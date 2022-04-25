«Все же смотрели чемпионат мира? Ну вот и дальше посмотрят без нас. Я считаю, что нам нужно делать свои турниры». Тарасова об отмене Гран-при России

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова считает, что России нужно проводить альтернативные турниры на фоне решения ISU об отмене этапа Гран-при.
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