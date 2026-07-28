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«Балтбет»: «Процесс закрытия ППС идет непрерывно с конца 2024 года. За этот период компания закрыла 41% точек – в среднем по 6-7 в месяц»

В букмекерской компании «Балтбет» рассказали о поэтапном закрытии пунктов приема ставок. «Балтбет» подтверждает: сокращение сети ППС – не аврал за два месяца, а плановая оптимизация с конца 2024 года.

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