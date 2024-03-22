Киви банк утащил за собой еще один банк

Лишен лицензии банк «Стрела», По величине активов кредитная организация занимала 321 место в банковской системе Российской Федерации по данным отчетности на 1 марта 2024 года, сообщили в ЦБ РФFlickr читайте на monocle.
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