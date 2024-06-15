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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Перейра хочет взять перерыв до конца года после реванша с Прохазкой: «Может, подерусь в ноябре в Нью-Йорке»

«Хочу ли я подраться на UFC 305? Нет, сейчас мне нужно позаботиться о бое с Прохазкой на UFC 303. Не знаю, что произойдет, но после поединка с Иржи я хочу немного отдохнуть.

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